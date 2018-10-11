Саратовская полиция разыскивает подозреваемых в преступлениях

11 Окт. 15:00 2018-10-11T15:09:09+03:00

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Отдел полиции Заводского района Саратова за совершение различных преступлений разыскивает троих подозреваемых.

Григорьева Дмитрия Валерьевича, 10.11.1975 года рождения, разыскивают за совершение кражи.

Приметы: на вид 40 лет, рост 170–175 см, среднего телосложения, волосы темные. По словам оперативников, Григорьев злоупотребляет спиртными напитками, может представиться другим именем.

Дмитрий Григорьев

Музычка Максим Владимировича, 04.02.1989 года рождения. Его разыскивают за оскорбление представителя власти.

Приметы: на вид 25–30 лет, рост 165–170 см, среднего телосложения, волосы короткие, темные. Музычка также злоупотребляет спиртными напитками, постоянного места жительства не имеет, может представиться другим именем.

Максим Музычка

Авилкин Александр Викторович, 04.05.1978 года рождения. Разыскивается за нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию.

Приметы: на вид 40 лет, рост 170–175 см, среднего телосложения, волосы темные, может представляться другим именем.

Александр Авилкин

Всем, кто располагает информацией об этих людях, просьба звонить по телефонам: 02 (102) или 8 (8452) 92-88-38