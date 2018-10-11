2018-10-11T15:04:00+03:00
Общество

Депутаты Госдумы единогласно проголосовали за налоговые льготы

Это решение поможет поддержать старшее поколение — Панков
Екатерина Семенова
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Депутаты Госдумы России сегодня рассматривали законопроект о сохранении льгот по земельному налогу и налогу на имущество.

Об этом депутат Госдумы Николай Панков рассказал в телеграм-канале «Пара слов».

- Вчера он прошел первое чтение, сегодня депутаты поддержали и проголосовали в целом. Голосовали единогласно, все партии. Возможно, до конца сессии будет выполнен план реализации послания президента. На сегодня из 101 пункта 60 стали законами. Считаю, это хороший показатель! Решение по налоговым льготам поможет поддержать старшее поколение наших граждан. Они сэкономят средства и не нужно будет платить налог за жилье и земельный участок размером до шести соток, — написал Панков.

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