Развитие отдаленных районов предлагается за счет федеральных средств

11 Окт. 14:52 2018-10-11T15:36:38+03:00

Зампред Ойкин обозначил, сколько соцобъектов построят здесь за три года

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Первый зампред правительства Вадим Ойкин, заявил на обсуждении стратегии развития семи отдаленных районов Саратовской области, что регион планирует участие в 11 нацпроектах и госпрограммах из 12.

Большое внимание уделено социальному и инфраструктурному развитию сельских территорий.

- Наша главная задача – ускоренное включение в национальные проекты и государственные программы, – заявил зампред Ойкин.

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Напомним, в программе развития отдаленных территорий предусмотрено участие семи районов области – Турковского, Романовского, Самойловского, Озинского, Перелюбского, Алгайского, Ивантеевского.

На обсуждении стратегии было озвучено, сколько социально-значимых объектов будет построено и отремонтировано в этих семи районах за следующие три года: в — Александрово-Гайском - 20, в Озинском - 19, Перелюбском - 21, Ивантеевском - 51, в Романовском - 6, в Самойловском - 13. В Турковском районе должна ремонтироваться дорога Аркадак-Турки.

Сделать это предполагается как раз за счет нацпроектов и госпрограмм.

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