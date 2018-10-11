Николай Панков: На повестке дня Госдумы законопроекты по защите молодежи
Депутат Государственной думы Николай Панков опубликовал пост в своем телеграм-канале «Пара слов». Сообщение посвящено работе нижней палаты парламента.
- На повестке законопроект по защите нашей молодежи от вовлечения в преступления. Путем быстрого выявления и блокирования различных сайтов, сообществ в соцсетях. Страницы в интернете будут блокироваться, а не удаляться, чтобы следствие и полиция собрали доказательства против тех, кто ведет вредоносную деятельность. Напомню, думой уже был принят закон об уголовной ответственности за создание «групп смерти». Это очередной шаг и мера профилактики сразу по двум направлениям. Не только снижение уровня преступности среди несовершеннолетних, но и защита их жизни, здоровья. Современная реальность бывает жестокой, важно снизить риск для наших детей, — уверен Николай Панков.