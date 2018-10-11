На здании саратовского Роспотребнадзора открыли мемориальную доску памяти Бабушкина

11 Окт. 14:33 2018-10-11T14:34:40+03:00

В мероприятии приняли участие различные люди, в числе которых депутат облдумы Юлия Литневская

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В Саратове прошло открытие мемориальной доски, посвященной памяти главного государственного санитарного врача по Саратовской области с 1969 по 1980 годы, участника Великой Отечественной войны, заслуженного врача РСФСР Алексея Викторовича Бабушкина. В мероприятии приняла участие депутат Саратовской облдумы, координатор проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» Юлия Литневская.

Мемориальная доска появилась на здании Роспотребнадзора по Саратовской области. На церемонии присутствовали почетные гости из аппарата главного федерального инспектора по Саратовской области, депутаты Саратовской областной думы, внук Алексея Викторовича Бабушкина с семьей и другие, в том числе медики, а также специалисты НИИ и Центра гигиены.

Руководитель саратовского Роспотребнадзора Ольга Кожанова отметила в своем выступлении значительный вклад Бабушкина в дело развития и укрепления санитарно-эпидемиологической службы Саратовской области.

Своими воспоминаниями поделились Главный государственный санитарный врач Саратовской области с 1980 по 1998 годы, доктор медицинских наук Владимир Борисович Коротков, доктор медицинских наук, профессор Владимир Федорович Спирин, ветеран санитарно-эпидемиологической службы Галина Владимировна Любимова.

- Очень важно и значимо, что теперь на здании Роспотребнадзора по Саратовской области открылась памятная доска человеку, это здание построившему, настоящему созидателю — Алексею Викторовичу Бабушкину. Говорят, люди живут до тех пор, пока их помнят... Замечательно, что благодаря нынешним сотрудникам Роспотребнадзора и лично руководителю ведомства Ольге Ивановне Кожановой сохраняется светлая память о настоящих подвижниках, посвятивших себя защите жизни и здоровья других людей, каким был Алексей Викторович Бабушкин, — прокомментировала Юлия Литневская.

Присутствующие почтили память Алексея Бабушкина минутой молчания и возложили цветы к мемориальной доске.