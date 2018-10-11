Прокуратура выявила в Энгельсском районе факты незаконной передачи земли

11 Окт. 14:11 2018-10-11T14:15:32+03:00

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Прокуратура города Энгельса проводит проверку соблюдения законодательства в сфере земельных отношений.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном надзорном ведомстве, выяснилось, что администрация района предоставляла участки в безвозмездное пользование без предварительной публикации об этом в СМИ и интернете.

Согласно законодательству, это ограничивает круг желающих претендовать на землю.

По результатам проверки в суд уже направлено 15 исковых заявлений о признании договоров предоставления земельных участков недействительными. В дальнейшем такие сделки могут быть аннулированы.

Тем временем сегодня Энгельсским судом удовлетворено уже пять исков. Согласно решению инстанци, новоявленные землепользователи обязаны вернуть участки обратно администрации. Остальные десять заявлений находятся на рассмотрении.