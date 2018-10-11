Граждане из соседних республик хотели спрятать в Саратове героин

11 Окт. 13:29 2018-10-11T13:29:56+03:00

При них нашли 108 граммов наркотика

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В Саратове управление по контролю за оборотом наркотиков задержало 25 сентября 24-летнего гражданина Республики Таджикистан и 31-летнюю гражданку Республики Киргизия. Они делали закладки героина на территории города.

- Во время досмотра у них изъяли 37 свертков со 108 граммами наркотика, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

Сейчас злоумышленники под стражей, полиция ищет других участников банды.

Правоохранители возбудили уголовное дело за покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере.