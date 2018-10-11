2018-10-11T13:32:06+03:00
Общество

Начальника полка ППС Саратова могли уволить после скандала с полицейскими лошадьми

В УМВД не опровергли информацию
Екатерина Семенова
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В Саратове продолжается история с полицейскими лошадьми, которые якобы содержались в ненадлежащих условиях.

По информации от неофициального источника, начальник ППС УМВД города Михаил Полубабкин мог лишиться своего поста. Предположительно, это связано с данной историей.

В полиции Саратова информацию не подтвердили, но и не опровергли. В настоящее время ведомство оказалось не готово комментировать предположительное увольнение Михаил Полубабкина.

- Возможно, позже будет какая-то информация, — ответили в УМВД.

Напомним, в Саратове разгорелся скандал с лошадьми, которые содержались на ипподроме и, по мнению общественников, голодали. После того, как проблема была обнародована и получила широкую огласку, часть животных перевели в Красный Кут, где обеспечили им ветеринарный уход и надлежащее кормление. Тем не менее две лошади уже скончались.

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