2018-10-11T13:17:34+03:00
Общество

В Саратове нашли сбежавшего из Москвы подростка

Парень выдал себя, переходя дорогу на запрещающий сигнал светофора
Ольга Муравлёва
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В Саратове росгвардейцы, будучи на маршруте патрулирования в Волжском районе, увидели подростка, переходившего дорогу на на запрещающий сигнал светофора.

- Старшина Андрей Сбиритов и сержант Илья Бардин подошли к подростку на пересечении Чернышевского и Князевского взвоза и объяснили, что подобное поведение и может привести к трагедии. Затем они поинтересовались, почему он не в школе и где живет, знают ли родители о его местонахождении, — сообщили «КП-Саратов» в управлении Росгвардии.

Подростку оказалось 14 лет, он ответил, что родители живут в Москве, а в Саратов он приехал на поезде по электронному билету. Родители о поездке сына не знают.

Росгвардецы позвонили маме и папе мальчика. Выяснилось, что в этот момент она как раз находилась в московской полиции, куда пришла с заявлением о пропаже ребенка.

Школьника отвезли в отдел по делам несовершеннолетних. Скоро в Саратов приедут его родители.

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