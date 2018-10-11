Прокурор заставил отремонтировать сельскую дорогу в Саратовской области
В Воскресенском районе после вмешательства прокуратуры починили центральную улицу
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После многочисленных жалоб от жителей села Воскресенское, районная прокуратура провела проверку о соблюдении законодательства в сфере безопасности дорожного движения по улице Зеленая.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном надзорном ведомстве, по результатам проверки выяснилось, что многочисленные выбоины на дороге превышали все возможные нормативы. К тому же вблизи больницы отсутствовала автомобильная парковка.
После того, как прокурор вынес строгое представление главе Воскресенского района, дорогу отремонтировали, благоустроили подъезды к лечебному учреждению и уложили асфальт на месте автопарковки.