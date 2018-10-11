2018-10-11T12:52:13+03:00
Происшествия

Прокурор заставил отремонтировать сельскую дорогу в Саратовской области

В Воскресенском районе после вмешательства прокуратуры починили центральную улицу
Тимур Гадеев
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После многочисленных жалоб от жителей села Воскресенское, районная прокуратура провела проверку о соблюдении законодательства в сфере безопасности дорожного движения по улице Зеленая.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном надзорном ведомстве, по результатам проверки выяснилось, что многочисленные выбоины на дороге превышали все возможные нормативы. К тому же вблизи больницы отсутствовала автомобильная парковка.

После того, как прокурор вынес строгое представление главе Воскресенского района, дорогу отремонтировали, благоустроили подъезды к лечебному учреждению и уложили асфальт на месте автопарковки.

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