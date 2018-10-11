Похитителя бытовой химии в Энгельсе нашли только через три месяца

11 Окт. 12:35 2018-10-11T12:35:23+03:00

За это время вор успел продать награбленное

Изменить размер текста: A A

В Энгельсе вчера, 10 октября, задержали преступника, совершившего 25 июля кражу из магазина по улице Колотилова, 8.

- В 18:30 26 июля в полицию заявили, что украли пену для бритья, шампунь, лак для волос, дезодорант и пудру, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Под подозрение попал 28-летний саратовец, ранее уже судимый за угон и кражу. Он признался в преступлении, но рассказал, что продал бытовую химию на улице неизвестному.

Сейчас мужчина под подпиской о невыезде.