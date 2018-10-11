В Балашове отремонтировали тюрьму
Теперь она стала более чистой и светлой — УФСИН
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В Саратовской области отремонтировали тюрьму в Балашове.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе УФСИН, ремонт был проведен в пищеблоке.
На кухне и в столовой заменили оборудование, была модернизирована система водоснабжения и водоотведения на мойках посуды, установлена новая сантехника.
Кроме того, в пищеблоке смонтированы пластиковые окна и двери, стены и пол выложены керамической плиткой, отремонтирован санузел для осужденных.
- После проведения отделочных работ столовая учреждения станет более светлой и уютной, — отметили в ведомстве.
Весь ремонт выполнен современными отделочными материалами.