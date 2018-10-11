2018-10-11T12:26:44+03:00
Общество

В Балашове отремонтировали тюрьму

Теперь она стала более чистой и светлой — УФСИН
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратовской области отремонтировали тюрьму в Балашове.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе УФСИН, ремонт был проведен в пищеблоке.

На кухне и в столовой заменили оборудование, была модернизирована система водоснабжения и водоотведения на мойках посуды, установлена новая сантехника.

Кроме того, в пищеблоке смонтированы пластиковые окна и двери, стены и пол выложены керамической плиткой, отремонтирован санузел для осужденных.

- После проведения отделочных работ столовая учреждения станет более светлой и уютной, — отметили в ведомстве.

Весь ремонт выполнен современными отделочными материалами.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В центре Саратова столкнулись Volkswagen и Mazda 3
В Саратове пассажиры трамвая толкали врезавшуюся в вагон иномарку
Уволенному министру занятости Саратовской области нашли замену
Панков: Это не первый случай, когда Радаев встает на защиту интересов граждан
В саратовском минздраве изымают документы в связи со смертью женщины-диабетика
Двух жительниц Балакова оштрафовали за создание казино
В Энгельсе мужчина пришел спасти жизнь соседу и украл у него деньги
В салонах связи «Ростелекома» теперь можно получить заказы с сайта «Авито»
Пропавшая в Энгельсе 74-летняя пенсионерка найдена живой
Задавший вопрос уволенному министру саратовский депутат уверен, что ничего не изменится
На саратовский рынок не пустили яйца из Казахстана
Саратовчанка обманулась на 8,8 тыс. рублей при покупке собаки
Мэр Саратова поздравил руководителя шахматного клуба с 90-летием
На энгельсском мусорном полигоне строят вторую карту захоронения
Саратовский министр после официального увольнения доработает до конца рабочего дня
После скандала со служебными лошадьми в саратовской полиции «полетели головы»
В Энгельсе найден человеческий скелет