В Балашове отремонтировали тюрьму

11 Окт. 12:22 2018-10-11T12:26:44+03:00

Теперь она стала более чистой и светлой — УФСИН

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В Саратовской области отремонтировали тюрьму в Балашове.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе УФСИН, ремонт был проведен в пищеблоке.

На кухне и в столовой заменили оборудование, была модернизирована система водоснабжения и водоотведения на мойках посуды, установлена новая сантехника.

Кроме того, в пищеблоке смонтированы пластиковые окна и двери, стены и пол выложены керамической плиткой, отремонтирован санузел для осужденных.

- После проведения отделочных работ столовая учреждения станет более светлой и уютной, — отметили в ведомстве.

Весь ремонт выполнен современными отделочными материалами.