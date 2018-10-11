В Саратове по факту ночного пожара проводится проверка

11 Окт. 12:18 2018-10-11T12:23:22+03:00

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В Ленинском районе сотрудники СК проводят доследственную проверку по факту пожара на Перспективной улице. Как рассказали «КП-Саратов» в СУ СК РФ по Саратовской области, возгорание произошло сегодня ночью.

Пожарных вызвали соседи. После локализации огня в зальной комнате квартиры было найдено тело 37-летнего мужчины. Сейчас проводятся многочисленные экспертизы с целью установить причины возгорания и гибели человека