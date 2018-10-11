Радаев сравнил ЧМ по пожарному спорту в Саратовской области с Олимпиадой

11 Окт. 12:12 2018-10-11T12:24:51+03:00

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На совещании по стратегии развития отдаленных территорий Саратовской области губернатор Валерий Радаев сравнил чемпионат мира по пожарному спорту с Олимпиадой и ЧМ по футболу.

- Вы знаете, что у нас в регионе в 2019 году пройдет чемпионат мира? — спросил Радаев у собравшихся в зале представителей семи отдаленных районов. Об этом сообщил корреспондент «КП-Саратов».

Глава региона отметил, что не все это знают, хотя, по его словам, такое событие произойдет впервые за все 428 лет истории Саратова.

- Прошли Олимпиада в России, чемпионат мира по футболу. Для нас предстоящий чемпионат сравним с этими событиями. Мы должны к нему подготовиться, — уверен Валерий Радаев.

Напомним, ЧМ по пожарному спорту в Саратове пройдет в 2019 году.

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