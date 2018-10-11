2018-10-11T11:59:26+03:00
Недвижимость

Более половины жилых домов Саратовской области начали отапливаться

Министр строительства и ЖКХ региона подчеркнул, что перед УК стоит задача по оперативной подаче заявок в ресурсоснабжающие организации
Ольга Муравлёва
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратовской области свыше 50% жилых домов подключены к отоплению.

- По информации на 10 октября, отапливаются почти 7,5 тыс. жилых домов (52,8%) и 4 680 социальных объектов (95,5%), — сообщили «КП-Саратов» в минстрое области. — Это сделано в 26 муниципалитетах региона.

В Саратове подключены 439 объектов соцсферы (74,9%) и около 2,3 тыс. жилых домов (35,9%).

Министр строительства и ЖКХ области Дмитрий Тепин подчеркнул, что перед управляющими организациями стоит задача по оперативной подаче заявок в ресурсоснабжающие организации.

- Подача документов находится на контроле администрации Саратова. Ситуация, когда при полной технической готовности пуск тепла задерживается несвоевременной подачей заявок, — недопустима. При возникновении недопониманий с УК по срокам запуска отопления жителям необходимо обратится в администрацию, жилинспекцию или минстрой, — уточнил Дмитрий Тепин.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В центре Саратова столкнулись Volkswagen и Mazda 3
В Саратове пассажиры трамвая толкали врезавшуюся в вагон иномарку
Уволенному министру занятости Саратовской области нашли замену
Панков: Это не первый случай, когда Радаев встает на защиту интересов граждан
В саратовском минздраве изымают документы в связи со смертью женщины-диабетика
Двух жительниц Балакова оштрафовали за создание казино
В Энгельсе мужчина пришел спасти жизнь соседу и украл у него деньги
В салонах связи «Ростелекома» теперь можно получить заказы с сайта «Авито»
Пропавшая в Энгельсе 74-летняя пенсионерка найдена живой
Задавший вопрос уволенному министру саратовский депутат уверен, что ничего не изменится
На саратовский рынок не пустили яйца из Казахстана
Саратовчанка обманулась на 8,8 тыс. рублей при покупке собаки
Мэр Саратова поздравил руководителя шахматного клуба с 90-летием
На энгельсском мусорном полигоне строят вторую карту захоронения
Саратовский министр после официального увольнения доработает до конца рабочего дня
После скандала со служебными лошадьми в саратовской полиции «полетели головы»
В Энгельсе найден человеческий скелет