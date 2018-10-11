Более половины жилых домов Саратовской области начали отапливаться
В Саратовской области свыше 50% жилых домов подключены к отоплению.
- По информации на 10 октября, отапливаются почти 7,5 тыс. жилых домов (52,8%) и 4 680 социальных объектов (95,5%), — сообщили «КП-Саратов» в минстрое области. — Это сделано в 26 муниципалитетах региона.
В Саратове подключены 439 объектов соцсферы (74,9%) и около 2,3 тыс. жилых домов (35,9%).
Министр строительства и ЖКХ области Дмитрий Тепин подчеркнул, что перед управляющими организациями стоит задача по оперативной подаче заявок в ресурсоснабжающие организации.
- Подача документов находится на контроле администрации Саратова. Ситуация, когда при полной технической готовности пуск тепла задерживается несвоевременной подачей заявок, — недопустима. При возникновении недопониманий с УК по срокам запуска отопления жителям необходимо обратится в администрацию, жилинспекцию или минстрой, — уточнил Дмитрий Тепин.