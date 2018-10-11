Валерий Радаев: Миграционный отток из отдаленных районов вызывает тревогу

11 Окт. 11:58 2018-10-11T12:05:59+03:00

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В правительстве Саратовской области сегодня широко обсуждают стратегию развития отдаленных районов региона. Губернатор Валерий Радаев напомнил, что идея концепции принадлежит депутату Государственной думы Вячеславу Володину.

- Вячеслав Володин — опытный стратег, системно подходит к любой точечной проблеме. Он уделил первостепенное внимание вопросам кадровой обеспеченности здравоохранения и образования, а также современному оснащению этих сфер, заработной плате, эффективности системы целевого набора, в которой первостепенная роль отводится вузам. Как результат — нами принято совместное решение о разработке среднесрочных программ для каждого из этих районов. Цель их реализации — сделать все возможное для комплексного развития территорий, — подчеркнул глава региона.

В настоящее время определены семь наиболее отдаленных районов, которые с одной стороны имеют важное значение для экономики, но в то же время остро нуждаются в поддержке. В общей сложности там проживают более 100 тыс. человек. При этом населенные пункты слабо обеспечены кадрами, поэтому местные жители не могут получать качественные услуги.

- Отрицательная миграционная динамика, характерная для всех районов, вызывает тревогу. Проиллюстрирую лишь одним примером. Из Алгайского района, начиная с 2013 года, уехали почти 4 тыс. человек, а прибыли чуть более 2,5 тыс. Миграционный отток не компенсируется, что приводит к вымыванию кадров, демографическому дисбалансу, когда в структуре населения начинают преобладать пожилые люди. Это, мягко говоря, не способствует развитию, — сказал Валерий Радаев.

Губернатор напомнил о программах «Сельский доктор» и «Сельский фельдшер». Однако, по его словам, ни один выпускник медицинского колледжа в отдаленные районы не поехал.

Также напряженной остается ситуация с сельскими учителями.