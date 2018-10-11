2018-10-11T12:05:59+03:00
Общество

Валерий Радаев: Миграционный отток из отдаленных районов вызывает тревогу

Это приводит к преобладанию доли пожилых людей
Екатерина Семенова
Поделиться:
В Саратовской области обсудили развитие отделенных районовВ Саратовской области обсудили развитие отделенных районовФото: Александр Уриевский
Изменить размер текста:

В правительстве Саратовской области сегодня широко обсуждают стратегию развития отдаленных районов региона. Губернатор Валерий Радаев напомнил, что идея концепции принадлежит депутату Государственной думы Вячеславу Володину.

- Вячеслав Володин — опытный стратег, системно подходит к любой точечной проблеме. Он уделил первостепенное внимание вопросам кадровой обеспеченности здравоохранения и образования, а также современному оснащению этих сфер, заработной плате, эффективности системы целевого набора, в которой первостепенная роль отводится вузам. Как результат — нами принято совместное решение о разработке среднесрочных программ для каждого из этих районов. Цель их реализации — сделать все возможное для комплексного развития территорий, — подчеркнул глава региона.

В настоящее время определены семь наиболее отдаленных районов, которые с одной стороны имеют важное значение для экономики, но в то же время остро нуждаются в поддержке. В общей сложности там проживают более 100 тыс. человек. При этом населенные пункты слабо обеспечены кадрами, поэтому местные жители не могут получать качественные услуги.

- Отрицательная миграционная динамика, характерная для всех районов, вызывает тревогу. Проиллюстрирую лишь одним примером. Из Алгайского района, начиная с 2013 года, уехали почти 4 тыс. человек, а прибыли чуть более 2,5 тыс. Миграционный отток не компенсируется, что приводит к вымыванию кадров, демографическому дисбалансу, когда в структуре населения начинают преобладать пожилые люди. Это, мягко говоря, не способствует развитию, — сказал Валерий Радаев.

Губернатор напомнил о программах «Сельский доктор» и «Сельский фельдшер». Однако, по его словам, ни один выпускник медицинского колледжа в отдаленные районы не поехал.

Также напряженной остается ситуация с сельскими учителями.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В центре Саратова столкнулись Volkswagen и Mazda 3
В Саратове пассажиры трамвая толкали врезавшуюся в вагон иномарку
Уволенному министру занятости Саратовской области нашли замену
Панков: Это не первый случай, когда Радаев встает на защиту интересов граждан
В саратовском минздраве изымают документы в связи со смертью женщины-диабетика
Двух жительниц Балакова оштрафовали за создание казино
В Энгельсе мужчина пришел спасти жизнь соседу и украл у него деньги
В салонах связи «Ростелекома» теперь можно получить заказы с сайта «Авито»
Пропавшая в Энгельсе 74-летняя пенсионерка найдена живой
Задавший вопрос уволенному министру саратовский депутат уверен, что ничего не изменится
На саратовский рынок не пустили яйца из Казахстана
Саратовчанка обманулась на 8,8 тыс. рублей при покупке собаки
Мэр Саратова поздравил руководителя шахматного клуба с 90-летием
На энгельсском мусорном полигоне строят вторую карту захоронения
Саратовский министр после официального увольнения доработает до конца рабочего дня
После скандала со служебными лошадьми в саратовской полиции «полетели головы»
В Энгельсе найден человеческий скелет