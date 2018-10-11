2018-10-11T11:38:47+03:00
Происшествия

В Балакове мужчина зарезал молодого сожителя своей матери-пенсионерки

Труп несколько дней пролежал в соседней комнате
Екатерина Семенова
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В Балакове Саратовской области начата проверка обстоятельств гибели мужчины.

Как рассказали «КП-Саратов» в СУ СКР, тело было найдено в судоходном канале возле улицы Набережная. При этом на трупе имелись следы насильственной смерти.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Установлена личность погибшего.

Следствие полагает, что в ночь с 6 на 7 октября 42-летний мужчина распивал алкоголь со своей матерью и ее 34-летним сожителем у себя дома. Женщина поссорилась с гражданским мужем, и тот начал ей угрожать. Заступившись за мать, 42-летний мужчина нанес ее обидчику не менее четырех ударов ножом в грудь и живот.

После этого мать с сыном унесли тело в соседнюю комнату, а утром 10 октября выбросили труп в судоходный канал.

Нож, которым был зарезан человек, мужчина спрятал в палисаднике вблизи дома.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

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