В правительстве обсуждают развитие семи отдаленных районов Саратовской области
Речь идет о кадрах в селах
В Саратовской области обсуждают Стратегию развития отделенных районов
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В правительстве Саратовской области началось обсуждение стратегии развития отдаленных территорий.
Как сообщает из Большого зала корреспондент «КП-Саратов», мероприятие ведет губернатор Валерий Радаев.
Участники совещания обсуждают стратегию развития семи отдаленных территорий Саратовской области. Это Александрово-Гайский, Ивантеевский, Перелюбский, Озинский, Турковский, Романовский и Самойловский районы.
Тема номер один — кадры для села, концепция на ближайшие три года. Как было отмечено, идея принадлежит спикеру Госдумы Вячеславу Володину.