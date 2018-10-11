В правительстве обсуждают развитие семи отдаленных районов Саратовской области

11 Окт. 11:18 2018-10-11T11:25:39+03:00

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В правительстве Саратовской области началось обсуждение стратегии развития отдаленных территорий.

Как сообщает из Большого зала корреспондент «КП-Саратов», мероприятие ведет губернатор Валерий Радаев.

Участники совещания обсуждают стратегию развития семи отдаленных территорий Саратовской области. Это Александрово-Гайский, Ивантеевский, Перелюбский, Озинский, Турковский, Романовский и Самойловский районы.

Тема номер один — кадры для села, концепция на ближайшие три года. Как было отмечено, идея принадлежит спикеру Госдумы Вячеславу Володину.