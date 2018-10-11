Председатель Саратовской гордумы показал гостям музей парламентаризма

11 Окт. 11:17 2018-10-11T11:17:08+03:00

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Во вторник, 9 октября, председатель Саратовской гордумы Виктор Малетин встретился с коллективом Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Кировского района Саратова.

Перед встречей участники побывали на экскурсии в музее парламентаризма. Гости увидели мебель и быт на рубеже 19 и 20 веков, выставку фото Олега Комарова, скульптуры исторических деятелей, предоставленные депутатом Виктором Марковым, а также временную экспозицию золотоордынского города Укек. Спикер Гордумы представил инициированный им проект «Это Родина моя!».

Коллектив Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Кировского района Саратова ознакомился со структурой представительного органа, новыми формами и методами работы и другим. Кроме того, им представили просветительские и социокультурные проекты депутатов гордумы.

Собравшиеся обсудили планы по реализации проекта «Музей детства», его целью является возможность показать современным детям историю отечественных игрушек и музыкальных инструментов, детского быта. Совет ветеранов отметил важность этого проекта для культурного и патриотического воспитания детей и выразил готовность принять участие в реализации.

Участники встречи договорились проводить совместные мероприятия на базе музея парламентаризма.