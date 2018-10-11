В Энгельсе пропала пенсионерка в леопардовом халате

11 Окт. 11:02 2018-10-11T20:43:31+03:00

74-летняя женщина может быть дезориентирована

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В Энгельсе Саратовской области без вести пропала пенсионерка.

Как сообщили «КП-Саратов» волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», Надежда Гуричева (Федосеева) пропала 11 октября.

74-летняя пенсионерка может быть дезориентирована.

Приметы Надежды Гуричевой: рост 160 см, женщина имеет худощавое телосложение, у нее черные с проседью волосы, голубые глаза.

Пенсионерка была одета в розовую футболку, серо-зеленую кофту, велюровый халат с леопардовым принтом на молнии, черные носки и черные резиновые сланцы.

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