2018-10-11T20:43:31+03:00
Происшествия

В Энгельсе пропала пенсионерка в леопардовом халате

74-летняя женщина может быть дезориентирована
Екатерина Семенова
Поделиться:
Пропала 84-летняя пенсионеркаПропала 84-летняя пенсионерка
Изменить размер текста:

В Энгельсе Саратовской области без вести пропала пенсионерка.

Как сообщили «КП-Саратов» волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», Надежда Гуричева (Федосеева) пропала 11 октября.

74-летняя пенсионерка может быть дезориентирована.

Приметы Надежды Гуричевой: рост 160 см, женщина имеет худощавое телосложение, у нее черные с проседью волосы, голубые глаза.

Пенсионерка была одета в розовую футболку, серо-зеленую кофту, велюровый халат с леопардовым принтом на молнии, черные носки и черные резиновые сланцы.

Ведется поиск.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В центре Саратова столкнулись Volkswagen и Mazda 3
В Саратове пассажиры трамвая толкали врезавшуюся в вагон иномарку
Уволенному министру занятости Саратовской области нашли замену
Панков: Это не первый случай, когда Радаев встает на защиту интересов граждан
В саратовском минздраве изымают документы в связи со смертью женщины-диабетика
Двух жительниц Балакова оштрафовали за создание казино
В Энгельсе мужчина пришел спасти жизнь соседу и украл у него деньги
В салонах связи «Ростелекома» теперь можно получить заказы с сайта «Авито»
Пропавшая в Энгельсе 74-летняя пенсионерка найдена живой
Задавший вопрос уволенному министру саратовский депутат уверен, что ничего не изменится
На саратовский рынок не пустили яйца из Казахстана
Саратовчанка обманулась на 8,8 тыс. рублей при покупке собаки
Мэр Саратова поздравил руководителя шахматного клуба с 90-летием
На энгельсском мусорном полигоне строят вторую карту захоронения
Саратовский министр после официального увольнения доработает до конца рабочего дня
После скандала со служебными лошадьми в саратовской полиции «полетели головы»
В Энгельсе найден человеческий скелет