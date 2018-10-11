В Энгельсе пропала пенсионерка в леопардовом халате
74-летняя женщина может быть дезориентирована
Пропала 84-летняя пенсионерка
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В Энгельсе Саратовской области без вести пропала пенсионерка.
Как сообщили «КП-Саратов» волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», Надежда Гуричева (Федосеева) пропала 11 октября.
74-летняя пенсионерка может быть дезориентирована.
Приметы Надежды Гуричевой: рост 160 см, женщина имеет худощавое телосложение, у нее черные с проседью волосы, голубые глаза.
Пенсионерка была одета в розовую футболку, серо-зеленую кофту, велюровый халат с леопардовым принтом на молнии, черные носки и черные резиновые сланцы.
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