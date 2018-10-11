2018-10-11T11:03:01+03:00
Происшествия

В Саратовской области полицейские «накрыли» два наркопритона

Возбуждены уголовные дела
Тимур Гадеев
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Сотрудники полиции Кировского района в ходе операции «Мак — 2018», после нескольких дней наблюдения за одной из квартир по улице Танкистов задержали его 44-летнего хозяина.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, мужчина в течение долгого времени впускал в свое жилище наркоманов, которые готовили и употребляли героин.

В результате собранных улик возбуждено уголовное дело за организацию или содержание притона.

Также полицейские в Энгельсском районе задержали 45-летнего жителя поселка Пробуждение.

Как выяснилось, подозреваемый предоставлял свой дом для местных наркоманов, которые употребляли синтетические наркотики, приобретенные через интернет.

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