В Саратовской области полицейские «накрыли» два наркопритона
Сотрудники полиции Кировского района в ходе операции «Мак — 2018», после нескольких дней наблюдения за одной из квартир по улице Танкистов задержали его 44-летнего хозяина.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, мужчина в течение долгого времени впускал в свое жилище наркоманов, которые готовили и употребляли героин.
В результате собранных улик возбуждено уголовное дело за организацию или содержание притона.
Также полицейские в Энгельсском районе задержали 45-летнего жителя поселка Пробуждение.
Как выяснилось, подозреваемый предоставлял свой дом для местных наркоманов, которые употребляли синтетические наркотики, приобретенные через интернет.