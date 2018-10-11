Саратовский Роспотребнадзор изъял 64 кг просроченного мяса

11 Окт. 10:33 2018-10-11T11:00:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Роспотребнадзор по Саратовской области за третий квартал 2018 года проверил 64 предприятия, которые занимаются переработкой и торговлей мясной продукцией.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, в ходе проверок выявлялись такие нарушения, как антисанитария на территории, несоблюдение режима дезинфекции и правил личной гигиены работников, а также при транспортировке и реализации продукции.

Всего 39 предприятий были оштрафованы на 188 тыс. рублей.

Из оборота изъято 26 партий мяса общим весом 64 кг. Роспотребнадзор сообщает, что там была просроченная продукция или хранившаяся при неправильной температуре и другое.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Саратовец обнаружил в зельце зуб

Он уверен, что клык принадлежит крысе

(подробнее)