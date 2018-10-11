Саратовский рецидивист ограбил 72-летнюю старушку

11 Окт. 10:18 2018-10-11T10:27:05+03:00

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Вчера, 10 октября, в энгельсскую полицию обратилась 72-летняя местная жительница с заявлением, что в тот же день в дачном поселке Авангард неизвестный открыто похитил у нее сумку, в которой находился кошелек с 950 рублями, а также ее паспортом, пенсионным удостоверением, проездным на автобус и электротранспорт.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД, в считанные часы полицейские вышли на след грабителя и задержали 31-летнего рецидивиста, неоднократно судимого за кражи и грабежи. Правоохранители вернули похищенное старушке, возбуждено уголовное дело.