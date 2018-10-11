После тарана авто в Саратове водитель сбежал в соседний двор

11 Окт. 10:01 2018-10-11T10:01:41+03:00

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В Саратове ночью произошла авария. Возле перекрестка Политехнической и Силикатной ВАЗ-2114 протаранил попутный ВАЗ-2109.

- Из-за удара «девятка» потеряла управление и врезалась в фонарь, а после перевернулась, — сообщил «КП-Саратов» специальный корреспондент.

Нарушитель, ВАЗ-2114, уехал с места аварии, однако сотрудники ДПС вскоре нашли авто в одном из соседних дворов.

Обстоятельства ДТП устанавливают следователи и инспекторы дорожно-постовой службы.