После тарана авто в Саратове водитель сбежал в соседний двор
Инспекторы ДПС быстро нашли его
Изменить размер текста:
В Саратове ночью произошла авария. Возле перекрестка Политехнической и Силикатной ВАЗ-2114 протаранил попутный ВАЗ-2109.
- Из-за удара «девятка» потеряла управление и врезалась в фонарь, а после перевернулась, — сообщил «КП-Саратов» специальный корреспондент.
Нарушитель, ВАЗ-2114, уехал с места аварии, однако сотрудники ДПС вскоре нашли авто в одном из соседних дворов.
Обстоятельства ДТП устанавливают следователи и инспекторы дорожно-постовой службы.