2018-10-11T10:28:45+03:00
Общество

Радаев поручил расследовать гибель женщины от нехватки лекарств в Саратове

Также комиссия проанализирует обеспеченность льготников лекарствами
Екатерина Семенова
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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил создать комиссию для расследования гибели женщины-диабетика.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, поручение дано зампреду правительства Валентине Гречушкиной. Комиссия должна дать экспертную оценку ситуации.

Кроме того, Валерий Радаев потребовал проанализировать обеспечение льготных категорий граждан лекарствами. Итоги проверки должны быть представлены в кратчайшие сроки.

Напомним, трагедия произошла в Волжском районе Саратова. 28-летняя пациентка поликлиники №20, страдающая от сахарного диабета, скончалась 14 сентября. Прокуратура полагает, что врачи не выписали ей необходимых лекарств.

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