В Саратове полицейские задержали за кражу и грабеж двух студентов
Саратовские полицейские задержали за кражу 19-летнего студента четвертого курса колледжа. Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД, молодой человек три месяца назад похитил в одном из магазинов ТЦ «Триумф молл» куртку стоимостью почти 3 тыс. рублей.
Подозреваемый дал признательные показания, возбуждено уголовное дело за кражу. До суда похититель останется на свободе под подпиской о невыезде.
Еще один студент заочного отделения одного из вузов области попался на грабеже.
Вчера в полицию Фрунзенского района поступило заявления от безработного жителя Саратова. Он рассказал, что на улице Яблочкова, у дома №28, неизвестные применили насилие и забрали у него мобильник фирмы Sony и 1,25 тыс. рублей.
По «горячим следам» сотрудники ППС задержали 20-летнего грабителя, изъяли похищенное и возбудили уголовное дело по факту грабежа.