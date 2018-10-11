2018-10-11T10:32:35+03:00
Происшествия

В Саратове полицейские задержали за кражу и грабеж двух студентов

Подозреваемые дали признательные показания
Тимур Гадеев
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Саратовские полицейские задержали за кражу 19-летнего студента четвертого курса колледжа. Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД, молодой человек три месяца назад похитил в одном из магазинов ТЦ «Триумф молл» куртку стоимостью почти 3 тыс. рублей.

Подозреваемый дал признательные показания, возбуждено уголовное дело за кражу. До суда похититель останется на свободе под подпиской о невыезде.

Еще один студент заочного отделения одного из вузов области попался на грабеже.

Вчера в полицию Фрунзенского района поступило заявления от безработного жителя Саратова. Он рассказал, что на улице Яблочкова, у дома №28, неизвестные применили насилие и забрали у него мобильник фирмы Sony и 1,25 тыс. рублей.

По «горячим следам» сотрудники ППС задержали 20-летнего грабителя, изъяли похищенное и возбудили уголовное дело по факту грабежа.

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