В Заводском районе до полуночи отключили воду
Это нужно для ликвидации повреждений на городском водопроводе
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В Саратове, в Заводском районе, отключили холодное водоснабжение.
- Ресурс ограничен для абонентов, проживающих в границах: 5-й Динамовский проезд — Омская — 6-й Динамовский проезд — Огородная, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «Концессии водоснабжения — Саратов».
Воду отключили для ликвидации повреждений на городском водопроводе. Ориентировочно ресурс подадут в полночь.