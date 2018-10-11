В Заводском районе до полуночи отключили воду

11 Окт. 09:50 2018-10-11T09:50:23+03:00

Это нужно для ликвидации повреждений на городском водопроводе

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В Саратове, в Заводском районе, отключили холодное водоснабжение.

- Ресурс ограничен для абонентов, проживающих в границах: 5-й Динамовский проезд — Омская — 6-й Динамовский проезд — Огородная, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «Концессии водоснабжения — Саратов».

Воду отключили для ликвидации повреждений на городском водопроводе. Ориентировочно ресурс подадут в полночь.