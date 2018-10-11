На пожаре в Солнечном погиб мужчина
Тело 37-летнего гражданина нашли на пепелище
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Около двух часов ночи сегодня, 11 октября, в Саратове начался пожар в жилом доме на улице Перспективная.
Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МЧС, огонь вспыхнул на шестом этаже девятиэтажки. Задымление началось в подъезде. На тушение выезжали 19 пожарных на пяти автомобилях спецтехники.
Из дома были эвакуированы 28 человек, в том числе пятеро детей.
После того, как пожар ликвидировали, на пепелище в квартире нашли тело 37-летнего мужчины.