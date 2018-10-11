2018-10-11T09:30:25+03:00
Происшествия

Бывшему замминистра Саратовской области дали три года колонии

В Москве за попытку мошенничества в размере 30 млн рублей осужден Павел Угланов и его подельник
Тимур Гадеев
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Павел Угланов, фото из соцсетейПавел Угланов, фото из соцсетей
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Московский Таганский районный суд вынес приговор экс-замминистру промышленности и энергетики Саратовской области, бизнесмену Павлу Угланову и его подельнику адвокату Адвокатской палаты Москвы Федору Шляхину. Об этом «КП-Саратов» сообщили в генеральной прокуратуре России.

Угланов и Шляхин обвинялись в покушении на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Речь идет о 30 млн рублей, которые оба фигуранта дела пытались получить в Москве от одного из подозреваемых в преступлении за содействие в прекращении уголовного дела.

В результате при передаче денег в одном из столичных ресторанов Угланов и Шляхин были задержаны с поличным.

В итоге Таганский суд приговорил Угланова к трем годам в колонии общего режима, Шляхина — к пяти годам в исправительной колонии общего режима.

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