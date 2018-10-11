Владельцев лодок начнут переселять на новые эллинги в Юрише с 15 октября
Строительство ведется в выходные дни
В Саратове активно ведется строительство эллингов
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Глава Саратова Михаил Исаев проверил, как идут строительные работы на месте будущей лодочной базы в Юрише.
Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, сейчас там завершается строительство второй очереди.
Владельцев лодок начнут переселять на новую базу уже с 15 октября.
На третьем этапе ведутся земляные работы, завозится щебень, забиваются сваи.
- В этом году мы должны закончить строительство эллингов для переноса лодочных баз, которые располагаются на набережной. Это позволит заниматься ее дальнейшей реконструкцией и берегоукреплением. Работы на объекте ведутся и в выходные дни, — отметил Михаил Исаев.
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