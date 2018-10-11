2018-10-11T08:38:32+03:00
Общество

В Саратове будут создавать коллекции патогенных микроорганизмов

Открылась уникальная микробиологическая лаборатория
Ольга Муравлёва
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На территории саратовского предприятия открылась уникальная лаборатория, в которой будут создавать официальные коллекции микроорганизмов III-IV групп патогенности для ветеринарной фармацевтики.

- Роспотребнадзор подтвердил, что лаборатория соответствует всем требованиям безопасных условий, а значит продукты и окружающая среда не подвергаются первичному загрязнению, внесенному воздушными потоками, — сообщили «КП-Саратов» в министерстве промышленности и энергетики.

Заместитель заведующего микробиологической лабораторией Марина Ханадеева отметила, что новая лаборатория повысила эффективность и качество работы. Они смогли внедрить новые методы исследований лекарств.

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