В Саратове будут создавать коллекции патогенных микроорганизмов

11 Окт. 08:36 2018-10-11T08:38:32+03:00

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На территории саратовского предприятия открылась уникальная лаборатория, в которой будут создавать официальные коллекции микроорганизмов III-IV групп патогенности для ветеринарной фармацевтики.

- Роспотребнадзор подтвердил, что лаборатория соответствует всем требованиям безопасных условий, а значит продукты и окружающая среда не подвергаются первичному загрязнению, внесенному воздушными потоками, — сообщили «КП-Саратов» в министерстве промышленности и энергетики.

Заместитель заведующего микробиологической лабораторией Марина Ханадеева отметила, что новая лаборатория повысила эффективность и качество работы. Они смогли внедрить новые методы исследований лекарств.