Водитель разбил внедорожник на трассе под Саратовом и скрылся
Сейчас ведется поиск владельца брошенной на дороге машины
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В ДПС Саратова минувшей ночью поступил сигнал об аварии на кольцевой автодороге, недалеко от поворота на Усть-Курдюмское шоссе.
Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», прибывшие на место ДТП медики и сотрудники полиции обнаружили пустую разбитую машину.
По предварительным данным, водитель Chevrolet Niva не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение. От удара об отбойник автомобиль сильно повредился. Сейчас ведется поиск водителя.