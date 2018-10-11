Водитель разбил внедорожник на трассе под Саратовом и скрылся

11 Окт. 07:25 2018-10-11T08:45:36+03:00

Сейчас ведется поиск владельца брошенной на дороге машины

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В ДПС Саратова минувшей ночью поступил сигнал об аварии на кольцевой автодороге, недалеко от поворота на Усть-Курдюмское шоссе.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», прибывшие на место ДТП медики и сотрудники полиции обнаружили пустую разбитую машину.

По предварительным данным, водитель Chevrolet Niva не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение. От удара об отбойник автомобиль сильно повредился. Сейчас ведется поиск водителя.