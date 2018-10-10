2018-10-11T08:47:32+03:00
Недвижимость

Глав районов Саратовской области будут оценивать по исполнению программы капремонта

Валерий Радаев призвал привлекать к ремонту местных жителей
Александр Уриевский
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Валерий Радаев провел совещание по капремонтуВалерий Радаев провел совещание по капремонтуФото: Александр Уриевский
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В правительстве Саратовской области прошло селекторное совещание, посвященное программе капитального ремонта многоквартирных домов.

- В Фонде капремонта сегодня в отделе по конкурсным процедурам работает шесть человек. Однако был период, когда люди увольнялись, и у нас был один человек в отделе, — рассказала и. о. руководителя Фонда капремонта Вера Прохорова. Так она объяснила, почему конкурсы на ремонт многоквартирных домов в рамках программы объявлялись с опозданием.

Все подготовительные мероприятия должны завершиться уже сегодня, чтобы с января объявить конкурсы на 2019 год, отметил губернатор Валерий Радаев.

- Здесь у нас не пытки, мы просто говорим добрые слова друг другу. Не надо рассказывать, кто в чем виноват. У вас 30 домов разрыв между планами и реальным исполнением программы капремонта. По поводу отсутствия рабочих и строителей: у вас 54 тыс. трудоспособного населения, работают 19 тыс. Где остальные? Начинайте привлекать к работам людей, — сказал губернатор главе Балашовского района.

Губернатор отметил, что единственный правильный выход — формирование ремонтных бригад из местных жителей.

- Не дело возить строителей из Саратова по всей области, — считает он.

Кроме того, всем главам районов поставлено на вид, что необходимо обязательно сбалансировать планы работ, исходя из собранных с населения денег и намеченных ремонтов.

- Абсолютно недопустимо, когда большие планы не подкреплены деньгами и наоборот, когда деньги собираются на дом, который потом объявляют аварийным, — заявил Валерий Радаев.

Он также отметил, что исполнение программы капремонта будет входить в оценку итогов работы глав районов.

- Я такое поручение сегодня министру по делам территориальных образований Сергею Зюзину дал. За все на территории района отвечает глава — и за федеральное, и за муниципальное, и за областное, вот это прошу вас учесть в работе, — заявил Радаев главе Балашовского района.

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