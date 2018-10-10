Губернатор Саратовской области раскритиковал исполнение программы капремонта

10 Окт. 18:52 2018-10-10T18:52:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев сегодня вечером, 10 октября, провел селекторное совещание с руководителями районов региона по реализации программы капремонта многоквартирных домов. Впервые в заседании принял участие прокурор области Сергей Филипенко.

В программе капитального ремонта сегодня значатся 10 тыс. объектов. Проблемы в теме носят системный характер. В их числе — позднее проведение конкурсов, недобросовестные отдельные подрядчики, неполные сведения о состоянии жилфонда. Кроме того, капремонт многоквартирных домов не проводился в течение десятилетий.

- Этот год по капремонту в Саратовской области — имеет один из самых низких показателей по РФ. Это никого не устраивает, в первую очередь, жителей. Принципиально важно не искать оправданий, их просто нет в форме работы, которая у нас есть по этой теме, — отметил губернатор.

В 2016 году исполнение краткосрочных планов капремонта было на 80%, в 2017 — на 30%.

По словам, проблема растет как снежный ком. Причем на фоне повышения собираемости взносов с населения. Нужны эффективные организационные решения и механизмы. Ответственность должны нести не только собственники жилья, но и управляющие компании, Фонд капремонта, власти всех уровней, в первую очередь, районные.

Радаев также отметил, что из рук вон плохо организовано формирование перечня домов для включения в краткосрочные планы.

Вспомнили случай в Энгельсском районе, когда в перечень капремонта вместе с многоквартирными домами попал частный дом и детский сад, а в еще одном многоквартирном доме запланирован ремонт лифтов, которых там отродясь не было. В Красноармейском районе хотели отремонтировать системы холодного водоснабжения, хотя накануне их отремонтировали сами жильцы дома.

- Это говорит о формальном подходе к исполнению программы, если не сказать больше, — заметил глава Саратовской области.

По решению проблем капитального ремонта в Саратове Радаев предложил организовать отдельное совещание впоследствии.

Губернатор дал месяц на подготовку техпаспортов со стороны муниципальных районах. Сегодня 14 районов области их не предоставили, как и четыре района Саратова — Волжский, Заводской, Кировский и Ленинский. Кроме того, глава региона потребовал выверять и строго исполнять собственные краткосрочные программы капремонта.

- За время капремонта 854 млн рублей собрали — 464 дома коснулся ремонт. Есть неудобства по разъяснительной работе. Почему надо платить тем, у кого ремонт еще не делался? — спросил мэр Саратова Михаил Исаев.

Прокурор области Сергей Филипенко сказал, что как-либо можно заводить строителей и иные организации в аукционы, чтобы было как можно меньше несостоявшихся?

Однако, по словам главы города, они (организации — прим. ред.) не видят смысла участвовать.

- Мы составили реестр тех, кто все-таки принимает участие. Мы стараемся готовить для них так называемые пакетные предложения. Разные причины они называют, в основном это заниженность смет по сравнению с реальными затратами и неясность с ответственностью по окончании работ, — добавил Исаев.

Прокурор предложил привлекать больше муниципальных подрядчиков. Мэр пообещал рассмотреть это предложение.