Начата проверка гибели двух рыбаков на Волге
Тела нашли через два дня
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СУ СКР по Саратовской области начало проверку по факту гибели двух рыбаков в Волге.
Как рассказали «КП-Саратов» в ведомстве, трагедия произошла 7 октября.
Двое мужчин 44 и 45 лет отправились на рыбалку в Саратовском районе. Однако после того, как они вышли на лодке в акваторию Волги, с ними была потеряна связь.
Начались поиски, и 9 октября возле поселка Красный Текстильщик спасатели обнаружили два тела.
Назначены экспертизы, после проверки будет принято процессуальное решение.