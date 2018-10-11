Начата проверка гибели двух рыбаков на Волге

11 Окт. 07:10 2018-10-11T08:48:17+03:00

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СУ СКР по Саратовской области начало проверку по факту гибели двух рыбаков в Волге.

Как рассказали «КП-Саратов» в ведомстве, трагедия произошла 7 октября.

Двое мужчин 44 и 45 лет отправились на рыбалку в Саратовском районе. Однако после того, как они вышли на лодке в акваторию Волги, с ними была потеряна связь.

Начались поиски, и 9 октября возле поселка Красный Текстильщик спасатели обнаружили два тела.

Назначены экспертизы, после проверки будет принято процессуальное решение.