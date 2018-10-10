Солнечные станции Саратовской области начнут поставлять энергию с 1 декабря

10 Окт. 18:01 2018-10-11T08:51:03+03:00

Есть возможность построить еще одну станцию в Дергачевском районе

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Сегодня в рамках визита в Ершовский и Новоузенский районы губернатор Валерий Радаев ознакомился с ходом реализации проекта по строительству солнечных электростанций.

В селе Орлов Гай Ершовского района он побывал на площадке, где завершено строительство II очереди СЭС. В настоящее время здесь ведутся пусконаладочные работы.

Новоузенская СЭС мощностью 15 МВт располагается на площади 60 гектаров. Здесь также идёт наладка оборудования. Ожидается, что с 1 декабря объекты начнут поставки на оптовый рынок электроэнергии.

- Это третья солнечная электростанция, которую мы построили в регионе, — отметил губернатор в ходе визита на объект в Новоузенске. — Самый современный вид электростанций, экологически чистая, возобновляемая энергия. Созданы рабочие места с хорошей заработной платой. Сегодня современные технологии пришли в один из самых южных солнечных районов области, Новоузенский, где большой потенциал для работы станции.

Особо было отмечено, что оборудование на СЭС — отечественного производства.

Как подчеркнул глава региона, есть возможность построить подобную станцию на территории Дергачевского района.

- Риски развития экономики отдаленных районов, которые подвержены периодической засухе, мы компенсируем с помощью подобных инвестпроектов, — отметил Валерий Радаев.