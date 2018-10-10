2018-10-10T17:22:30+03:00
Общество

Саратовцев пригласили путешествовать по достопримечательностям региона

В «КП-Саратов» презентовали проект «Поехали!»
Екатерина Семенова
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Пресс-конференция в "КП-Саратов", посвященная проекту "Поехали!"Пресс-конференция в "КП-Саратов", посвященная проекту "Поехали!"Фото: Екатерина Семенова
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В пресс-центре «КП-Саратов» состоялась пресс-конференция, где обсудили проект «Поехали!».

Это медиаэкспедиция туристического волонтерского проекта «Открой Россию». Активисты, в число которых входят фотографы, операторы, краеведы, посещают районы Саратовской области, узнают о достопримечательностях, проходящих фестивалях и создают видео- и фотопрезентации.

- С осени 2017 года уже семь районов Саратовской области попали в проект и теперь они представлены в каком-то новом, креативном видении. Авторы сумели сделать акценты на какие-то детали, которые мы, живущие здесь, часто не замечаем, — поделилась своими впечатлениями председатель комитета по туризму Виктория Бородянская.

По словам руководителя проекта «Открой Россию» Эдуард Давтян рассказал, что идея «Поехали!» родилась год назад из опыта путешествий по миру и России.

- Саратов, пожалуй, действительно один из лучших городов, которые я знаю. И нам захотелось поделиться его красотой, рассказать миру, — отметил Эдуард Давтян. Он уверен, что в Саратовской области есть проблемы, но но так все уж плохо.

Поэтому волонтеры устроили несколько экспедиций по красотам родной области, а по итогам провели выставки, в которым доступным языком рассказали о достопримечательностях и даже самых простых, но живописных местах.

- Все то, что интересно людям — от локомотивных депо до небоскребов, от набережных до карьеров, — сказал руководитель проекта.

Он рассказал о главной цели проекта «Поехали!» — пригласить людей путешествовать. Причем, по его словам, сделать это можно не очень дорого, например, посетить компанией какой-нибудь из городов Саратовской области, зайти в местные кафе, турбазы.

- Но вы перезагрузитесь, вернетесь обновленным человеком, а если путешествовать постоянно, то люди станут намного счастливее, — уверен он.

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