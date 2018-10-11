В поселке Безымянное под Энгельсом сожгли санкционный сыр. Видео

11 Окт. 07:33 2018-10-11T09:01:18+03:00

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В Энгельсском районе Саратовской области на предприятии «Биозона» близ поселка Безымянное 10 октября сожгли 13,4 кг сыра.

Избавлялись специалисты Россельхознадзора, потому что сыр был из Евросоюза, а точнее — из Польши.

Изъяли его они во время рейда по одному из саратовских рынков накануне, 9 октября. Этот продукт определен как запрещенный к ввозу и был безжалостно сожжен.