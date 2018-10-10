«Приволжский песок» оштрафовали на полмиллиона за незаконные весы

10 Окт. 16:39 2018-10-10T16:39:07+03:00

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В Заводском районе Саратова прокуратура выявила нарушения градостроительного законодательства.

Было выявлено, что компания ООО «Приволжский песок» построило объект капитального строительства — пункт контроля и автомобильных весов. При этом разрешения на строительство у организации не было, сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре.

В отношении руководителя организации и юридического лица возбуждено административное дело. Итогом стали штрафы на общую сумму 520 тыс. рублей.