2018-10-10T16:05:05+03:00
Общество

Николай Панков: В этом созыве сотрудничество Госдумы с Правительством РФ укрепилось

Все фракции поддержали поправки в Налоговый кодекс
Екатерина Семенова
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В ходе правительственного часа в Госдуме министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров поблагодарил депутатов за конструктивную совместную работу, поддержку правительственных инициатив. Об этом в своем телеграм-канале «Пара слов» рассказал депутат Госдумы Николай Панков.

- Сегодня в Думе на правительственном часе выступает Мантуров. Министр промышленности и торговли рассказал о достижениях. Показал цифры и графики роста, не остановился на тех отраслях, где есть падение. Жириновский, выступая от фракции ЛДПР, хвалил министра. Даже рассказал, а точнее открыл тайну. Сказал, куда пойдет вечером. На выставку техники. Панина от фракции («Единая Россия») почему-то много времени уделила силикону. Тем самым привлекла к себе внимание. Хотя она всего лишь имела достижение и пример в Силиконовой долине.

Мантуров также поблагодарил депутатов за конструктивную совместную работу по всем направлениям, поддержку правительственных инициатив. В этом созыве сотрудничество Госдумы с Правительством укрепилось, чтобы вопросы решались эффективней. Такую задачу ставит спикер Вячеслав Володин в интересах наших граждан. Володин в завершение привел как положительный пример совместную работу парламента и ведомства Мантурова. Только вместе можно эффективно работать, — пишет Николай Панков.

Также депутат отметил, что поправки в Налоговый кодекс РФ, в соответствии с которыми сохраняются налоговые льготы на имущество для граждан предпенсионного возраста, сегодня в первом чтении поддержали все думские фракции.

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