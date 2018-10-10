Мэрия: Саратовцы ни разу не скинулись на ремонт дворов

10 Окт. 13:38 2018-10-10T16:34:04+03:00

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На прошедшем сегодня совещании по вопросам благоустройства дворов и формированию современной городской среды Саратова на 2018–2022 года с докладом выступил председатель комитета по ЖКХ администрации Саратова Александр Мышев.

- На 8 октября 2018 года завершены работы по благоустройству 43 дворовых территорий 63 многоквартирных домов. Сейчас ремонтируем еще 12 дворов при 43 многоквартирных домах. Но, к сожалению, в этом году в программе софинансирования государства и самих жителей при благоустройстве дворовых участков, или в так называемой программе «50 на 50» саратовцы ни разу не участвовали, — рассказал Александр Мышев.