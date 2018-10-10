2018-10-10T16:48:35+03:00
Недвижимость

График подвоза воды жителям Октябрьского и Фрунзенского районов Саратова

Ремонтные работы здесь приостановили водоснабжение
Поделиться:
Изменить размер текста:

В единой диспетчерской службе Саратова сообщили адреса подвоза воды 11 октября оставшимся без водоснабжения жителям Октябрьского и Фрунзенского районов.

Цисцерны подъедут по следующим адресам:

Питьевая вода (силами ООО «Концессии водоснабжения — Саратов»):

- улица Клочкова, 79 (Дом-интернат для престарелых и инвалидов) с 10:00 до 11:00;

- улица Смирновское ущелье, 1 (ГУЗ «Областная клиническая больница») с 13:00 до 15:00;

- улица Большая Садовая, 149а с 10:00 до 11:30;

- 4-й Рабочий проезд, 3 (ГКБ №5) с 12:00 до 15:00.

Техническая вода (силами МБУ «Служба благоустройства города»):

- 2-й Детский проезд, 55/57 с 09:00 до 10:00;

- улица Клочкова, 15 с 10:30 до 11:30;

- улица 4-я Линия, 22/24 с 12:00 до 13:00;

- улица Политехническая, 49 с 13:30 до 14:30;

- 2-й Детский пр-д, 29/41 с 15:00 до 16:00;

- улица Клочкова, 52/64 с 16:30 до 18:00.

Техническая вода (силами МБУ «Дострой»):

- улица Шелковичная, 155/161 с 9:00 до 11:00;

- улица Шелковичная, 172 с 11:30 до 14:00;

- улица Шелковичная, 208 с 14:30 до 16:00;

- улица Новоузенская, 166/168а с 16.30 до 18.00.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В центре Саратова столкнулись Volkswagen и Mazda 3
В Саратове пассажиры трамвая толкали врезавшуюся в вагон иномарку
Уволенному министру занятости Саратовской области нашли замену
Панков: Это не первый случай, когда Радаев встает на защиту интересов граждан
В саратовском минздраве изымают документы в связи со смертью женщины-диабетика
Двух жительниц Балакова оштрафовали за создание казино
В Энгельсе мужчина пришел спасти жизнь соседу и украл у него деньги
В салонах связи «Ростелекома» теперь можно получить заказы с сайта «Авито»
Пропавшая в Энгельсе 74-летняя пенсионерка найдена живой
Задавший вопрос уволенному министру саратовский депутат уверен, что ничего не изменится
На саратовский рынок не пустили яйца из Казахстана
Саратовчанка обманулась на 8,8 тыс. рублей при покупке собаки
Мэр Саратова поздравил руководителя шахматного клуба с 90-летием
На энгельсском мусорном полигоне строят вторую карту захоронения
Саратовский министр после официального увольнения доработает до конца рабочего дня
После скандала со служебными лошадьми в саратовской полиции «полетели головы»
В Энгельсе найден человеческий скелет