График подвоза воды жителям Октябрьского и Фрунзенского районов Саратова

10 Окт. 13:27 2018-10-10T16:48:35+03:00

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В единой диспетчерской службе Саратова сообщили адреса подвоза воды 11 октября оставшимся без водоснабжения жителям Октябрьского и Фрунзенского районов.

Цисцерны подъедут по следующим адресам:

Питьевая вода (силами ООО «Концессии водоснабжения — Саратов»):

- улица Клочкова, 79 (Дом-интернат для престарелых и инвалидов) с 10:00 до 11:00;

- улица Смирновское ущелье, 1 (ГУЗ «Областная клиническая больница») с 13:00 до 15:00;

- улица Большая Садовая, 149а с 10:00 до 11:30;

- 4-й Рабочий проезд, 3 (ГКБ №5) с 12:00 до 15:00.

Техническая вода (силами МБУ «Служба благоустройства города»):

- 2-й Детский проезд, 55/57 с 09:00 до 10:00;

- улица Клочкова, 15 с 10:30 до 11:30;

- улица 4-я Линия, 22/24 с 12:00 до 13:00;

- улица Политехническая, 49 с 13:30 до 14:30;

- 2-й Детский пр-д, 29/41 с 15:00 до 16:00;

- улица Клочкова, 52/64 с 16:30 до 18:00.

Техническая вода (силами МБУ «Дострой»):

- улица Шелковичная, 155/161 с 9:00 до 11:00;

- улица Шелковичная, 172 с 11:30 до 14:00;

- улица Шелковичная, 208 с 14:30 до 16:00;

- улица Новоузенская, 166/168а с 16.30 до 18.00.