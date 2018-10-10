2018-10-10T13:08:45+03:00
Общество

Мэр Саратова потребовал снести 270 расселенных домов

До конца года запланировано ликвидировать 44 здания
Тимур Гадеев
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На прошедшем рабочем совещании в администрации Саратова председатель городского комитета по управлению имуществом Елена Салеева рассказала об итогах, дальнейших планах и проблемах по сносу аварийного жилья.

Согласно программе по сносу аварийного жилого фонда на территории Саратова, запланировано снести: в 2018 году — 44 дома, в 2019 — 12 домов и в 2020 — 10 домов. В этом году дома будут снесены до 17 декабря, отчиталась Елена Салеева.

Также председатель комитета поделилась проблемами, возникающими при сносе аварийного жилфонда.

- Зачастую при планировании сноса того или иного дома выясняется, что он является либо памятником исторического наследия или в нем находятся помещения, которые числятся как нежилые. А иногда жильцов или нет возможности переселить, либо они сами от этого отказываются,— призналась Елена Салеева.

Еще одну проблему перед председателем комитета обозначил глава города Михаил Исаев.

- Сегодня в городе насчитывается 270 подлежащих сносу пустых домов. А когда мы начнем переселять людей из аварийного жилья, таких домов станет еще больше. Поэтому вопрос о сносе этих 270 домов нужно решать оперативно. Тем более, такие постройки совсем не красят наш город. Надо искать средства либо эту программу продлевать, — сказал Исаев.

Исаев про аварийные дома.Тимур Гадеев

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