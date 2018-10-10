2018-10-10T12:52:13+03:00
Общество

«Т Плюс» восстановило в Саратове 15 тыс. кв. метров дорог

На благоустройство после вскрышных работ выделено 29 млн рублей
Екатерина Семенова
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Саратовский филиал «Т Плюс» восстановил почти 15 тыс. кв. метров асфальтового покрытия с после проведения ремонтных работ на подземных теплотрассах областного центра.

Как сообщили «КП-Саратов» на предприятии, общий объем финансирования превысил 29 млн рублей.

Большинство теплотрасс Саратова проходит под автодорогами общего пользования. Поэтому их ремонт связан со вскрытием асфальта и выемкой земляного грунта. После завершения работ на трубопроводах энергетики передают объект подрядной организации, которая по договору подряда выполняет асфальтировку.

Качество проведенной асфальтировки проверяется совместной комиссией, состоящей из специалистов Саратовского филиала «Т Плюс» и администрацией Саратова – балансодержателя дорог. Окончательное решение о принятии работ принимают органы местного самоуправления.

Благоустройство после ремонтных работ на подземных коммуникациях еженедельно контролируется лично руководством Саратовского филиала компании. Выбранный на конкурентной основе подрядчик ООО «Благоустройство» (г. Саратов) в соответствии с условиями заключенного договора предоставляет гарантию на свои работы 2 года. В случае выявления брака или несоответствия техническим требованиям по асфальтировке, подрядчик устраняет замечания за собственный счет, а акты выполненных работ не подписываются. Компания строго соблюдает установленные в выданных разрешениях администрацией г. Саратова сроки на проведение работ.

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