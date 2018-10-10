Регоператор обратился в прокуратуру Саратовской области с заявлением по фактам нелегального вывоза

10 Окт. 12:47 2018-10-10T12:49:00+03:00

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Регионаьный оператор регулярно фиксирует нарушения природоохранного законодательства со стороны организаций и физических лиц.

Как сообщили «КП-Саратов» на предприятии, зачастую некоторые предприниматели осуществляют складирование строительного мусора на площадках для коммунальных отходов, а в ряде случаев производят сброс мусора в овраги, создавая несанкционированные свалки. Все данные о нарушителях, фото- и видео фиксация нарушений регулярно передаются в надзорные органы для тщательного разбирательства.

В рамках заключения договоров на оказание коммунальной услуги по обращению с ТКО с коммерческими и бюджетными организациями были установлены нарушения требований законодательства, которые заключаются в действии договоров и фактическом оказании услуги по вывозу ТКО мусоровывозящими компаниями, которые не имеют данного права в зоне деятельности Регоператора.

- К сожалению, отказ от оплаты услуг Регоператора со стороны отдельных юридических лиц обосновывается наличием прямых договоров с некоторыми мусоровывозящими компаниями. Однако, остается вопрос: куда эти организации в итоге направляют вывезенные отходы? Последний пример – сброс мусора на Кумысной поляне. Ведь это явно сделали не наши подрядчики. Значение института регоператора как раз и заключается в том, что исчезает рентабельность незаконного вывоза мусора. Но многие юрлица в Саратовской области продолжают жить по-старинке, заказывая услугу по вывозу мусора и не заботясь о дальнейшей экологически безопасной обработке, что является целью мусорной реформы. Мы видим машины «Мехуборки», «Спецавтотранса» на улицах Саратова, Энгельса и Балаково. Где в итоге оказываются эти коммунальные отходы? Считаю, что ответственность за доказанные случаи нарушения территориальной схемы должны нести не только вывозящие компании, но и компании, заказавшие услуги, — заявил директор Регоператора Михаил Андреев.

В соответствии с территориальной схемой, вывоз ТКО в Саратове осуществляется на три объекта, в Энгельсе и Балаково напрямую на мусороперерабатывающие комплексы. Спецтранспорт указанных мусоровывозящих компаний не заезжал на данные объекты коммунальной инфраструктуры. При этом имеются массовые отказы юридических лиц заключать договор с Регоператором. Об этом на совещании в прокуратуре Саратовской области сообщил директор Михаил Андреев. Сотрудниками прокуратуры было предложено незамедлительно направить имеющиеся в распоряжении Регоператора факты и перечень юридических лиц, не заключивших договор и имеющих прямые договоры с другими мусоровывозящими компаниями для оценки и принятия мер прокурорского реагирования. Данное заявление было направлено на имя прокурора Саратовской области Сергея Филипенко.