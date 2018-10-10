2018-10-10T12:49:00+03:00
Общество

Регоператор обратился в прокуратуру Саратовской области с заявлением по фактам нелегального вывоза

Некоторые организации выбрасывают мусор на незаконные свалки
Екатерина Семенова
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Регионаьный оператор регулярно фиксирует нарушения природоохранного законодательства со стороны организаций и физических лиц.

Как сообщили «КП-Саратов» на предприятии, зачастую некоторые предприниматели осуществляют складирование строительного мусора на площадках для коммунальных отходов, а в ряде случаев производят сброс мусора в овраги, создавая несанкционированные свалки. Все данные о нарушителях, фото- и видео фиксация нарушений регулярно передаются в надзорные органы для тщательного разбирательства.

В рамках заключения договоров на оказание коммунальной услуги по обращению с ТКО с коммерческими и бюджетными организациями были установлены нарушения требований законодательства, которые заключаются в действии договоров и фактическом оказании услуги по вывозу ТКО мусоровывозящими компаниями, которые не имеют данного права в зоне деятельности Регоператора.

- К сожалению, отказ от оплаты услуг Регоператора со стороны отдельных юридических лиц обосновывается наличием прямых договоров с некоторыми мусоровывозящими компаниями. Однако, остается вопрос: куда эти организации в итоге направляют вывезенные отходы? Последний пример – сброс мусора на Кумысной поляне. Ведь это явно сделали не наши подрядчики. Значение института регоператора как раз и заключается в том, что исчезает рентабельность незаконного вывоза мусора. Но многие юрлица в Саратовской области продолжают жить по-старинке, заказывая услугу по вывозу мусора и не заботясь о дальнейшей экологически безопасной обработке, что является целью мусорной реформы. Мы видим машины «Мехуборки», «Спецавтотранса» на улицах Саратова, Энгельса и Балаково. Где в итоге оказываются эти коммунальные отходы? Считаю, что ответственность за доказанные случаи нарушения территориальной схемы должны нести не только вывозящие компании, но и компании, заказавшие услуги, — заявил директор Регоператора Михаил Андреев.

В соответствии с территориальной схемой, вывоз ТКО в Саратове осуществляется на три объекта, в Энгельсе и Балаково напрямую на мусороперерабатывающие комплексы. Спецтранспорт указанных мусоровывозящих компаний не заезжал на данные объекты коммунальной инфраструктуры. При этом имеются массовые отказы юридических лиц заключать договор с Регоператором. Об этом на совещании в прокуратуре Саратовской области сообщил директор Михаил Андреев. Сотрудниками прокуратуры было предложено незамедлительно направить имеющиеся в распоряжении Регоператора факты и перечень юридических лиц, не заключивших договор и имеющих прямые договоры с другими мусоровывозящими компаниями для оценки и принятия мер прокурорского реагирования. Данное заявление было направлено на имя прокурора Саратовской области Сергея Филипенко.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В центре Саратова столкнулись Volkswagen и Mazda 3
В Саратове пассажиры трамвая толкали врезавшуюся в вагон иномарку
Уволенному министру занятости Саратовской области нашли замену
Панков: Это не первый случай, когда Радаев встает на защиту интересов граждан
В саратовском минздраве изымают документы в связи со смертью женщины-диабетика
Двух жительниц Балакова оштрафовали за создание казино
В Энгельсе мужчина пришел спасти жизнь соседу и украл у него деньги
В салонах связи «Ростелекома» теперь можно получить заказы с сайта «Авито»
Пропавшая в Энгельсе 74-летняя пенсионерка найдена живой
Задавший вопрос уволенному министру саратовский депутат уверен, что ничего не изменится
На саратовский рынок не пустили яйца из Казахстана
Саратовчанка обманулась на 8,8 тыс. рублей при покупке собаки
Мэр Саратова поздравил руководителя шахматного клуба с 90-летием
На энгельсском мусорном полигоне строят вторую карту захоронения
Саратовский министр после официального увольнения доработает до конца рабочего дня
После скандала со служебными лошадьми в саратовской полиции «полетели головы»
В Энгельсе найден человеческий скелет