2018-10-10T12:44:07+03:00
Происшествия

В Саратове возбудили уголовное дело на следователя, получившего взятку от полицейского

В региональном следственном комитете завели дело на собственного сотрудника
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УФСБ по Саратовской области предоставило в региональный СУ СКР материалы на заместителя руководителя одного из территориальных отделов следственного управления.

В отношении своего сотрудника в Следкоме уже завели уголовное дело о взятке в крупном размере.

По данным следствия, в августе-сентябре 2017 года следователь потребовал и получил 200 тысяч рублей от полицейского. Тому грозило уголовное дело, и он предпочел «договориться» со следствием. Деньги за услугу он передал через посредника.

В настоящее время подозреваемый задержан, его предполагают заключить под стражу.

- Следствие не намерено скрывать коррупционные факты и лиц их совершивших, тем более, когда речь идет о сотрудниках следственных органов, нарушивших присягу. Следственный Комитет уделяет особое внимание чистоте в своих рядах, невзирая на чины и должности, — заявили в пресс-службе СУ СКР по Саратовской области.

Напомним, о задержании за взятку заместителя руководителя Аткарского межрайонного отдела СКР по Саратовской области Константина Леонтьева стало известно вечером 9 октября. На тот момент правоохранители от комментариев отказались.

Леонтьев был переведен в Аткарск из Марксовског района, где трудился в 2017 году.

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