2018-10-10T12:29:54+03:00
Общество

Экс-министр Саратовской области рассказал, почему растут тарифы

Лисовский назвал ошибки в реформировании энергосистемы
Антон Угольков
Поделиться:
Сергей ЛисовскийСергей Лисовский
Изменить размер текста:

Раздутый управленческий аппарат и ветхое энергохозяйство, а также ошибки в реформировании энергосистемы стали причиной высоких тарифов в Саратовской области, считает Сергей Лисовский.

Сегодня, 10 октября, по инициативе общественной организации «Опора России» в Саратове прошла встреча бизнесменов с экспертом в области энергетики. Им выступил экс-министр промышленности и энергетики Саратовской области Сергей Лисовский.

Он прокомментировал размеры тарифов на электроэнергию в регионе. по мнению эксперта, в них заложено слишком много неэффективных трат.

- Реформа энергосистемы проходит уже давно. Начала она реализовываться с начала 2000-х. Но задумка была ошибочной. Мы получили мощности, 50% из которых не востребован. Резерв должен быть, но не такой.

Возьмём нашу БАЭС. Пятый и шестой блок законсервированы. На это уходит немалые средства. Зачем вообще их начинали строить? Начали до распада СССР. Планировали, что энергия пойдёт в Казахстан, Татарстан, Ростов и дальше на Кавказ. Но Казахстан отделился. Татарстан захотел свою энергосистему. Ростов свою станцию построил. Необходимость отпала, а затраты на содержание в тарифах остались, — рассказал Лисовский.

Кроме этого он отметил моральный и физический износ всей энергосистемы, а также непомерно раздутый управленческий аппарат.

- Наша энергосистема неэффективная. ГРЭС 39 года. ТЭЦ 5 самая молодая - 70х годов. Надо всё модернизировать. Не говоря уже о коммуникациях, о которых можно уже даже не говорить, наверное.

У нас из «Саратовэнерго» получилось пять организаций, управленческий аппарат которых сопоставим с тем, что был в «Саратовэнерго». При этом принятие решений не такое оперативное. Плюс перекрестные расчеты, там же аренда, перекупка энергии. Всё это в тарифах, — заявил Сергей Лисовский.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В центре Саратова столкнулись Volkswagen и Mazda 3
В Саратове пассажиры трамвая толкали врезавшуюся в вагон иномарку
Уволенному министру занятости Саратовской области нашли замену
Панков: Это не первый случай, когда Радаев встает на защиту интересов граждан
В саратовском минздраве изымают документы в связи со смертью женщины-диабетика
Двух жительниц Балакова оштрафовали за создание казино
В Энгельсе мужчина пришел спасти жизнь соседу и украл у него деньги
В салонах связи «Ростелекома» теперь можно получить заказы с сайта «Авито»
Пропавшая в Энгельсе 74-летняя пенсионерка найдена живой
Задавший вопрос уволенному министру саратовский депутат уверен, что ничего не изменится
На саратовский рынок не пустили яйца из Казахстана
Саратовчанка обманулась на 8,8 тыс. рублей при покупке собаки
Мэр Саратова поздравил руководителя шахматного клуба с 90-летием
На энгельсском мусорном полигоне строят вторую карту захоронения
Саратовский министр после официального увольнения доработает до конца рабочего дня
После скандала со служебными лошадьми в саратовской полиции «полетели головы»
В Энгельсе найден человеческий скелет