Экс-министр Саратовской области рассказал, почему растут тарифы

10 Окт. 12:29 2018-10-10T12:29:54+03:00

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Раздутый управленческий аппарат и ветхое энергохозяйство, а также ошибки в реформировании энергосистемы стали причиной высоких тарифов в Саратовской области, считает Сергей Лисовский.

Сегодня, 10 октября, по инициативе общественной организации «Опора России» в Саратове прошла встреча бизнесменов с экспертом в области энергетики. Им выступил экс-министр промышленности и энергетики Саратовской области Сергей Лисовский.

Он прокомментировал размеры тарифов на электроэнергию в регионе. по мнению эксперта, в них заложено слишком много неэффективных трат.

- Реформа энергосистемы проходит уже давно. Начала она реализовываться с начала 2000-х. Но задумка была ошибочной. Мы получили мощности, 50% из которых не востребован. Резерв должен быть, но не такой.

Возьмём нашу БАЭС. Пятый и шестой блок законсервированы. На это уходит немалые средства. Зачем вообще их начинали строить? Начали до распада СССР. Планировали, что энергия пойдёт в Казахстан, Татарстан, Ростов и дальше на Кавказ. Но Казахстан отделился. Татарстан захотел свою энергосистему. Ростов свою станцию построил. Необходимость отпала, а затраты на содержание в тарифах остались, — рассказал Лисовский.

Кроме этого он отметил моральный и физический износ всей энергосистемы, а также непомерно раздутый управленческий аппарат.

- Наша энергосистема неэффективная. ГРЭС 39 года. ТЭЦ 5 самая молодая - 70х годов. Надо всё модернизировать. Не говоря уже о коммуникациях, о которых можно уже даже не говорить, наверное.

У нас из «Саратовэнерго» получилось пять организаций, управленческий аппарат которых сопоставим с тем, что был в «Саратовэнерго». При этом принятие решений не такое оперативное. Плюс перекрестные расчеты, там же аренда, перекупка энергии. Всё это в тарифах, — заявил Сергей Лисовский.