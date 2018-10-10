Саратовец обнаружил в зельце зуб
Он уверен, что клык принадлежит крысе
Фото соцсети
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Житель Саратова пожаловался на найденный в колбасном изделии зуб.
Анонимный пользователь разместил соответствующий пост в группе «Саратов онлайн» соцсети «ВКонтакте».
По словам пострадавшего, инородный предмет был найден в зельце «Крестьянский», который куплен в продуктовом магазине на улице Васильковская.
- В зельце обнаружен зуб неведомого зверя. Похож на крысиный. Требуется мнение специалиста который разбирается в зубах животных ,— написал автор.
Пользователи предположили также, что это мог быть куриный коготь.