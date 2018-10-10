Солнечный-2 и Елшанка создали свои аккаунты в Instagram

10 Окт. 12:17 2018-10-10T12:19:48+03:00

Там публикуют материалы о строительстве школы и гимназии

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«Хочешь сделать хорошо, сделай сам!» Так решили для себя жители двух отдаленных поселков Саратова: 6-7 микрорайонов Солнечного-2 и Старой Елшанки. И создали Общественные советы для решения насущных проблем своих территорий.

Практически в ежедневном режиме неравнодушные саратовцы контролируют важные строительные объекты в своих поселках. Здесь сложились уникальные для Саратова союзы: жителей, СМИ и власти. Напомним, по инициативе и при постоянной поддержке председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Володина в этих районах реализуются социально-значимые масштабные строительные проекты.

На днях у 6-7 микрорайонов Солнечного-2 и Старой Елшанки появились свои инстаграм-аккаунты.

- Когда завершится строительство долгожданной школы на 1100 мест в 7-м микрорайоне? Этот вопрос волнует практически каждого жителя Солнечного-2. Да и не только наших микрорайонов, многие горожане интересуются событиями, происходящими вокруг нашей школы. А благодаря страничке в инстаграм подписчики теперь могут каждый день наблюдать за темпами строительства и развитием школы.

Страничку эту мы сейчас дорабатываем. Восстанавливаем весь архив и значимые моменты истории школы, начиная с январского сбора подписей, установки стенда и первой появившейся строительной техники на бывшем «пустыре» школы.

И, конечно, публикуем в инстаграме фото- и видеоотчеты обо всех наших встречах с председателем Государственной Думы РФ Вячеславом Володиным, благодаря которому строится наша, ставшая родной, школа.

Еще один важный момент. Строительство школы находится под постоянным контролем жителей, в том числе, Общественного совета 6-7 микрорайонов. Каждый день из всех домов, расположенных по периметру школы, ведется фото- и видеосъемка, представители Общественного совета регулярно бывают на стройке, следят за ходом строительства. Все фото- и видеоматериалы мы выкладываем на наши странички в инстаграм и фейсбук (она называется «6 плюс 7 Школа Будущего Солнечный-2»), делимся там своими впечатлениями и переживаниями.

История появления и развития школы может служить примером активной гражданской позиции жителей, поэтому важно сохранить ее для наших детей и последующих поколений, — уверена Мария Дергачева, участник Общественного совета 6-7 микрорайонов поселка Солнечный-2 Кировского района Саратова:

Фото с личной страницы в соцсети

- Посёлок Елшанка находится «в начале» Саратова. Забытый всеми, долгие годы микрорайон не имел развитой инфраструктуры.

Елшанку называют «окраиной» Саратова. Но для людей, приезжающих в Саратов, это — лицо города.

Общественный совет Елшанки создал свой инстаграм-аккаунт, чтобы все жители могли увидеть последние новости о строящихся объектах, принять участие в обсуждении проблем, внести свои предложения.

В инстаграме можно увидеть реальную картину строительства, узнать правду о ходе работ, сделать свои выводы об их качестве.

Пристройка к гимназии №89, где запланированы учебные кабинеты на 450 учеников, столовая на 500 мест, актовый зал на 600 мест.

Благотворительный проект председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Володина- многоквартирный дом для расселения людей из 23 аварийных домов барачного типа, построенных ещё пленными немцами в 40-х годах прошлого века.

Эти строящиеся объекты очень важны для Елшанки. Жителям поселка очень ценно получать информацию именно от Общественного совета, людей, которых они знают, через популярную социальную сеть инстаграм.

Для нас важно, чтобы информацию о строящихся объектах оперативно получал Вячеслав Володин, который обратил внимание на наш посёлок, неоднократно посещал его, встречался с жителями. Благодаря его поддержке в Елшанке уже появился современный ФОК с бассейном и спортивными площадками.

Жители решили проявить свою гражданскую позицию и ускорить позитивные перемены в Елшанке, поскольку ответственность за строительство, за сроки и качество работ лежит не только на плечах строителей, но и на нас тоже, — заявил Игорь Лазарев, участник Общественного совета микрорайона Старая Елшанка Ленинского района Саратова.