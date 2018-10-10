2018-10-10T12:02:37+03:00
Общество

Михаил Исаев пообещал судебные разбирательства за ямы на дорогах

После вскрышных работ должно быть проведено благоустройство
Тимур Гадеев
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..Фото: Тимур Гадеев
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На прошедшем в администрации Саратова совещании представители Общественной палаты спросили о том, как можно расшевелить организации, которые не выполняют гарантийные обязательства по ремонту дорог.

- В минувший понедельник были проведены исследования тех участков дорог, которые ремонтировали компании по гарантийным обязательствам, и нарушителей среди них очень много. Это и улица Танкистов, и Чернышевского, где дырки затыкали какими-то тряпками или песком, — рассказал глава Саратова Михаил Исаев.

Он также пообещал принять жесткие меры по отношению к нерадивым ремонтникам.

- Раньше мы требовали, писали многочисленные письма, но теперь хватит. Теперь мы просто обращаемся в суды и требуем, чтобы виновные возмещали ущерб в судебном порядке, — сказал Михаил Исаев.

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